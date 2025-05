Labruzzo | Coabitazioni sociali contro la carenza di case

In risposta all'emergenza abitativa, l'assessora ai servizi per la persona e la famiglia, Carmelina Labruzzo, sottolinea l'efficacia delle coabitazioni sociali. Queste esperienze di condomini e solidarietà abitativa rappresentano una soluzione positiva a situazioni di difficoltà , come dimostrato dall'interrogazione presentata dai consiglieri comunali di Cesena. La sinergia tra cittadini può offrire alternative sostenibili per affrontare la carenza di case.

"Le esperienze di condomini o di coabitazioni solidali, come risposta a situazioni di difficoltà o emergenza abitativa, sono più che positive". A dirlo è l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo rispondendo all’interrogazione a firma dei consiglieri comunali di Cesena Siamo Noi, Marco Giangrandi e Denis Parise, sull’attivazione di progetti di condominio solidale per il contrasto all’emergenza abitativa a Cesena. Labruzzo in particolare ha fatto riferimento all’esperienza di Villa Brazzetti, dove hanno convissuto in contemporanea 4-5 nuclei familiari. "La struttura – commenta – prevedeva locali ad uso riservato, con locali comuni per cucinare, consumare i pasti, per le attività ricreative... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Labruzzo: "Coabitazioni sociali contro la carenza di case"

