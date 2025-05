La vittoria gregaria di Carlos Verona al Giro d' Italia 2025

Nel Giro d'Italia 2025, Carlos Verona ha brillato nella sua veste di gregario, consacrando il successo della squadra con un gesto di grande umanità. "Non volevo farlo per me, ma per la squadra", ha affermato, riflettendo sul sacrificio e la dedizione che caratterizzano il ruolo di gregario. Questo articolo esplora il profondo significato di lavorare per il bene comune nel ciclismo, celebrando l'autenticità e la solidarietà.

“Non volevo farlo per me, ma volevo farlo per la squadra, sapendo quanto Giulio avesse lavorato per questa corsa”. Essere gregario nel ciclismo è una dimensione dello spirito. Vuol dire mettere l’interesse di tutti sopra ogni cosa, concedere se stesso in modo assoluto a una causa di squadra. Domenica Carlos Verona ha vinto la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2025. La seconda in carriera, la prima in un giro di tre settimane, alla sedicesima grande corsa a tappe pedalata da quando è professionista. Sotto il traguardo di Asiago è arrivato primo e solo. La linea d’arrivo l’ha oltrepassata a braccia alzate, incredulo per quello che aveva fatto... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La vittoria gregaria di Carlos Verona al Giro d'Italia 2025

La vittoria gregaria di Carlos Verona al Giro d'Italia 2025 - Essere gregario nel ciclismo è una dimensione dello spirito. Vuol dire mettere l’interesse di tutti sopra ogni cosa, concedere se stesso in modo assoluto a una causa di squadra. Anche quando si vince. 🔗Scrive ilfoglio.it

Video – Carlos Verona, l’abbraccio con la famiglia dopo la vittoria ad Asiago - Carlos Verona è riuscito a coronare la fuga al Giro d’Italia, imponendosi nella tappa di Asiago. La classe operaia va in paradiso: dopo una vita da gregario, con una sola vittoria all’attivo tra i pro ... 🔗Come scrive informazione.it

Carlos verona trionfa nella 15ª tappa del giro d’italia, del toro mantiene la maglia rosa - Carlos Verona vince la quindicesima tappa del Giro d’Italia da Fiume Veneto ad Asiago, mentre Isaac Del Toro mantiene la maglia rosa nonostante le difficoltà di Primoz Roglic. 🔗Segnala gaeta.it