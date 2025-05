La Tuscia punta sui bus elettrici | ecco quando potranno essere usati

La Tuscia si prepara a una svolta ecologica con l'introduzione dei bus elettrici nel trasporto pubblico regionale. Un bando da 38,6 milioni di euro, pubblicato da Astral, mira a rinnovare il parco autobus della provincia di Viterbo, promuovendo una rete più efficiente e sostenibile. Scopriamo insieme quando questi mezzi innovativi potranno essere utilizzati per migliorare la mobilità dei cittadini.

Un bando da 38,6 milioni di euro per rinnovare il parco autobus del trasporto pubblico regionale del Lazio e quindi dell'intera provincia di Viterbo. È stata pubblicata da Astral la gara pubblica destinata al rinnovo dei mezzi con l'obiettivo di rendere più efficiente e sostenibile la rete...

