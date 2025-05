In occasione del Festival di Cannes, Wes Anderson torna sul grande schermo con "La trama fenicia", un'opera che incarna il suo inconfondibile stile visivo e narrativo. Questa recensione esplora le sfumature del film, analizzando come il regista riesca ancora una volta a catturare il pubblico con la sua geometria estetica e le atmosfere uniche, confermando la sua presenza imprescindibile al prestigioso festival.

La trama fenicia: recensione del film di Wes Anderson Non c’è Cannes senza Wes Anderson (equazione che si potrebbe anche leggere al contrario). Il cineasta della geometria estetica non ha infatti perso l’opportunità di presentare il suo La trama fenicia sulla Croisette, che lo aveva già visto tra le fila del concorso qualche anno fa con The French Dispatch (2021) e Asteroid City (2023). Un progetto da annali. Protagonista del film è Anatole “Zsa-zsa” Korda ( Benicio del Toro ), un miliardario detestato e continuamente preso di mira da tentativi di omicidio. Convinto che la sua fine sia vicina, sceglie di affidare tutto a Liesl ( Mia Threapleton ), la figlia maggiore, una giovane che ha sempre rifiutato il suo stile di vita e che lui preferisce apertamente ai suoi altri otto figli, considerati “inutili”... 🔗 Leggi su Cinefilos.it