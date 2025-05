‘La Toscana giorno per giorno’ ma non proprio | nella mappa di Giani mancano Prato e la realtà di oggi

La Toscana giorno per giorno è il nuovo affascinante volume di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che offre 365 pillole di storia, aneddoti e curiosità sui tesori della regione. Tuttavia, alcune realtà contemporanee, come Prato, sembrano mancare nella narrativa presente nella mappa proposta, invitando a riflettere su una Toscana che evolve e si arricchisce ogni giorno.

FIRENZE – È stato presentato con grande entusiasmo nelle scorse settimane il nuovo volume firmato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dal titolo La Toscana giorno per giorno, una pubblicazione che promette 365 pillole di storia, aneddoti e curiosità sulla nostra regione, accompagnate da una colorata mappa illustrata. Ma mentre il libro vuole raccontare l'anima della Toscana, alcuni elementi della mappa sollevano più di una perplessità. La città di Prato – seconda della Toscana per popolazione, motore economico e simbolo di un'intera filiera tessile – non compare. Un'assenza pesante, difficile da spiegare o giustificare...