La torre di legno del MoVe a fuoco di notte

Nella notte tra sabato e domenica, un rogo ha avvolto la torre di legno del “moVe” di Lissone, scatenando panico tra i presenti. L’incendio è scoppiato intorno alle 23 all’interno del complesso artistico di via Luigi Cadorna, colpendo in particolare la torre, simbolo distintivo della struttura. La situazione ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell'area.

Panico nella notte fra sabato e domenica. È andata infatti a fuoco la torre del “moVe“ di Lissone. L’incendio è divampato intorno alle 23 all’interno del complesso artistico MoVe di via Luigi Cadorna. A essere interessata dalle fiamme è stata in particolare la torre, una struttura in legno e simbolo dell’ex area industriale trasformata in seguito in uno spazio culturale. Il manufatto artistico è completamente realizzato in legno e al suo interno erano presenti anche rifiuti di vario genere, che potrebbero essere stati all’origine del rogo. La centralina telefonica dei vigili del fuoco ha iniziando a suonare da parte di parecchi lissonesi che davano l’allarme... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La torre di legno del MoVe a fuoco di notte

Le notizie più recenti da fonti esterne

La torre di legno del MoVe a fuoco di notte - Panico nella notte fra sabato e domenica. È andata infatti a fuoco la torre del “moVe“ di Lissone. L’incendio è divampato intorno alle 23 all’interno del complesso artistico MoVe di via Luigi Cadorna. Come scrive ilgiorno.it

E' andata a fuoco la "torre" del moVe - Un incendio ha distrutto questa notte la "torre" del moVe di Lissone. La struttura artistica aveva all'interno dei rifiuti ... Si legge su primamonza.it

Fiamme nella notte a Lissone: a fuoco la torre artistica del moVe - A lanciare l’allarme alcuni residenti della zona, che hanno notato le fiamme avvolgere la struttura, interamente realizzata in materiale ligneo. Come scrive mbnews.it

Toppling the world's tallest tower made from wooden blocks (27 METRES!) ??