La tela di Putin con il memorandum per la pace

In un contesto di crescente tensione dopo una massiccia offensiva russa, l'Ucraina vive notti di paura e caos. Tra droni e missili, la popolazione paga un prezzo tragico. In questo scenario, si inserisce il controverso memorandum di pace proposto da Putin, che solleva interrogativi sul futuro della regione e sulla vera volontà di dialogo tra le parti. Scopriamo di più in questo articolo.

Dopo una delle notti più pericolose e insonni dell'Ucraina, quando la Russia ha lanciato circa trecento droni e sessanta missili contro tutto il territorio di Kyiv, uccidendo almeno dodici persone,.

