La Tav Treviglio parte col piede giusto in semifinale | vittoria in gara-1 contro Montecatini

La TAV Treviglio avanza con slancio nella semifinale playoff, conquistando una vittoria fondamentale in gara1 contro Montecatini. I biancoverdi dominano nella seconda frazione, mantenendo il controllo del match e impedendo agli avversari di ribaltare la situazione. Il punteggio finale, 81-..., segna un inizio promettente per la squadra, che mira a consolidare il vantaggio nella serie.

La TAV Treviglio conquista il primo punto nella serie di semifinale playoff con Montecatini. I biancoverdi prendono in mano il match con gli Herons nella seconda frazione e, pur senza riuscire a strappare definitivamente, non consentono più ai toscani di mettere la testa avanti. Nel successo per 81-75 c'è tanta distribuzione del punteggio, con Zanetti miglior marcatore (16), ma soprattutto una prova del collettivo vincente e convincente, accompagnata da un determinante 2932 dalla lunetta. I quintetti iniziali sono figli delle assenze: Villa non porta in panchina Marciuš e parte con Vecchiola, Abega, Alibegovi?, Sergio e Manenti...

