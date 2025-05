La svolta - Lo sciopero un diario l' amore _ Presentazione romanzo Sms Biblioteca Pisa

In un affresco vivace del boom industriale italiano, "La Svolta" intreccia la lotta di un'operaio ingiustamente accusato con un intenso dramma amoroso. Attraverso un diario ricco di emozioni e SMS, il romanzo esplora le tensioni di uno sciopero di settantotto giorni nel '62, rivelando le fragilità e le speranze che si nascondono nel cuore delle persone. Una storia che celebra la resilienza e l’amore nel contesto delle lotte sociali.

Con una narrazione leggera, appassionata e ricostruttiva, scorre un romanzo composito che affonda nelle dinamiche sociali del boom industriale italiano. Lo sciopero in fabbrica di settantotto giorni nel '62 fa da sfondo ad un dramma amoroso che vede ingiustamente incolpato un operaio.

