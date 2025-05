La sua vita un esempio di amore coraggio e dedizione | addio a Claudia Ceolin

Mogliano Veneto si stringe nel dolore per la scomparsa di Claudia Ceolin, una donna di 60 anni la cui vita è stata un inno all'amore, al coraggio e alla dedizione. La sua straordinaria personalità e il suo altruismo hanno toccato profondamente tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della sua comunità.

