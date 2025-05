La Soluzione Finale il bacio tra Hitler e Netanyahu nel murales di Laika contro il genocidio a Gaza al liceo Manara a Roma

L'opera di Laika, raffigurante un bacio tra Adolf Hitler e Benjamin Netanyahu, ha scatenato polemiche al liceo Manara di Roma. Questo murales critica l'operazione israeliana in Gaza, accusando il governo israeliano e i suoi alleati di perpetuare un genocidio contro il popolo palestinese. Attraverso questa provocatoria rappresentazione, si invita a riflettere sulle conseguenze delle azioni geopolitiche attuali.

"Il governo israeliano, con il sostegno di Stati Uniti, Unione Europea (Italia e Germania in testa), sta portando avanti una sistematica operazione di annientamento del popolo palestinese" ha detto Laika Un bacio tra Adolf Hitler e Benjamin Netanyahu: è l'immagine al centro del nuovo poster

