La Slovenia conferma il no alle imbarcazioni non immatricolate

La Slovenia ribadisce il divieto per le imbarcazioni non immatricolate, creando preoccupazione tra gli amanti del mare in vista dell'estate. Con la stagione vacanziera alle porte, molti navigatori stanno ultimando i preparativi per le loro escursioni all'estero. È fondamentale per chi desidera navigare in acque slovene essere a conoscenza delle normative riguardanti la registrazione delle imbarcazioni per evitare sanzioni e garantire una navigazione serena.

L’estate si avvicina e molti appassionati del mare stanno preparando le loro imbarcazioni per le vacanze. Per chi intende navigare all’estero con un natante non... 🔗 Leggi su Wptravelblog.it © Wptravelblog.it - La Slovenia conferma il no alle imbarcazioni non immatricolate

Salone Nautico Venezia 2023