La sindaca di Montevago a digiuno per Gaza La Rocca Ruvolo | Non si può assistere passivamente a una delle più grandi tragedie umanitarie

La sindaca di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, partecipa al digiuno per Gaza, un'iniziativa della Rete di Trieste che coinvolge oltre mille amministratori locali in Italia. Esprimendo solidarietà di fronte a una delle più gravi tragedie umanitarie, La Rocca Ruvolo sottolinea l'importanza di non rimanere passivi e lancia un appello all'azione collettiva da parte degli amministratori per sostenere la causa.

Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago e deputata di Forza Italia all'Ars, aderisce alla Giornata di digiuno per Gaza promossa dalla Rete di Trieste che coinvolge oltre mille amministratori locali e rappresentanti istituzionali in tutta Italia. "Noi amministratori della Rete di...

