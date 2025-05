La sindaca Chiara Frontini | Papa Leone vieni a Viterbo

Durante la processione in onore della Madonna Liberatrice, la sindaca Chiara Frontini ha lanciato un appello che risuona nel cuore dei viterbesi: il desiderio di accogliere Papa Leone XIV nella storica città di Viterbo. Sebbene al momento non ci sia un invito formale, l'auspicio è che questa visita possa diventare realtà, unendo la comunità in un momento di spiritualità e celebrazione.

