La settimana si apre con il bel tempo | ma c’è il rischio di rovesci serali

La settimana inizia con un cielo sereno e temperature piacevoli, ma si profila il rischio di rovesci serali. Un promontorio anticiclonico, attivo tra la penisola Iberica e la Francia, offre una protezione parziale al nord Italia. Tuttavia, tra lunedì sera e martedì mattina, un fronte instabile si avvicinerà, portando possibili nubifragi sui rilievi e nelle pianure. Approfondiamo le previsioni per i prossimi giorni.

Un promontorio anticiclonico staziona tra la penisola Iberica e la Francia proteggendo in parte anche il nord-Italia; tuttavia tra lunedì sera e martedì mattina è previsto un passaggio instabile sulla nostra regione che coinvolgerà i rilievi e le pianure. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 26 maggio 2025 Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo poco nuvoloso o al più con nubi sparse su tutta la regione. Tra il pomeriggio e la sera su tutti i settori cielo variabilmente nuvoloso con locali piovaschi o rovesci sui rilievi Prealpini e le zone Pedemontane, altrove tempo generalmente asciutto... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La settimana si apre con il bel tempo: ma c’è il rischio di rovesci serali

