La Serie Animata Originale TMNT del 1987 Sbarca Gratis su Tubi!

La storica serie animata "Teenage Mutant Ninja Turtles" del 1987 torna a far parlare di sé! A partire dal 1 giugno, gli appassionati potranno rivivere le avventure delle celebri tartarughe gratuitamente su Tubi. Questa disponibilità in streaming arriva proprio nel momento in cui i fan attendono con ansia il rinvio di "Mutant Mayhem 2", regalando così un'opportunità imperdibile per rivivere la 'Turtlemania'.

