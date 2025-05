La Serie A va in archivio | i verdetti definitivi della stagione 2024 25

Con la conclusione della trentottesima giornata, si chiude il sipario sulla Serie A 2024/2025, sancendo i verdetti finali di una stagione ricca di emozioni. La Juventus, grazie a una vittoria sofferta a Venezia, conquista il quarto posto, assicurandosi un posto in Champions League insieme a Napoli, Inter e Atalanta. Un'annata avvincente, che ha tenuto i tifosi col fiato sospeso fino all'ultimo match.

