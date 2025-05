La sede di Fd’I ancora nel mirino | Scritte minacciose e offensive un vero attacco intimidatorio

La sede di Fratelli d’Italia in via Prampolini è nuovamente oggetto di un attacco intimidatorio, con scritte minacciose che evidenziano un clima di tensione. Questo rappresenta il terzo episodio vandalico in meno di tre mesi. I vertici modenesi del partito, Luca Negrini e Ferdinando Pulitanò, denunciano l'ennesimo atto infame, attribuendolo a gruppi di stampo anarchico, e ribadiscono la loro fermezza contro tali inciviltà.

Nuovo atto vandalico contro la sede di Fratelli d’Italia di via Prampolini. Si tratta del terzo episodio in meno di tre mesi. "L’ennesimo atto infame a marchio anarchico – attaccano i vertici modenesi di Fratelli d’Italia, Luca Negrini e Ferdinando Pulitanò – compiuto da soggetti che certamente non conoscono il significato della parola ’democrazia’". "La gravità della scritta comparsa, che recita ’le sedi dei fascisti bastardi aguzzini’, non può e non deve essere ignorata – dice Negrini – Prima i centri sociali, ora gli anarchici: è evidente la presenza,in città, di un sottobosco pericoloso, fatto di sbandati che non rispettano né le regole né le istituzioni... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sede di Fd’I ancora nel mirino: "Scritte minacciose e offensive, un vero attacco intimidatorio"

Cosa riportano altre fonti

La sede di Fd’I ancora nel mirino: "Scritte minacciose e offensive, un vero attacco intimidatorio" - Dura presa di posizione dei vertici del partito Luca Negrini e Ferdinando Pulitanò. Il senatore Barciuolo: "Inquietante segnale di un clima di odio crescente, è intollerabile". Secondo msn.com

Scritte no vax deliranti contro il sindaco davanti alla sede del Pd: «Possamai boia nazista» - La notte precedente alcune scritte no vax erano state trovate all'esterno dell'ospedale San Bortolo e nella sede cittadina di Fratelli d'Italia. Segnala msn.com

FdI nel mirino dei vandali: imbrattata la sede del circolo cittadino - MARTANO – La sede del circolo di Fratelli d’Italia a Martano finisce nel mirino dei vandali: nella notte, infatti, ignoti hanno imbrattato la porta esterna scrivendo con la vernice ... Riporta lecceprima.it

L'Europarlamento è una gabbia di matti - Il Controcanto - Rassegna stampa del 20 Settembre 2024