La scuola Zangheri conquista il titolo regionale nel basket femminile 3vs3 e vola alle finali nazionali

La scuola media Zangheri di Forlì si è distinta nel panorama sportivo regionale conquistando il titolo di campione nel basket femminile 3vs3. Sotto la guida del professor Davide Foschi, la squadra ha trionfato a Bologna, guadagnandosi così l'accesso alle attesissime finali nazionali. Un successo che celebra non solo le abilità sportive, ma anche il lavoro di squadra e la determinazione delle giovani atlete.

