La scrittrice ebrea Edith Bruck | L’esercito di Israele deve disobbedire a Netanyahu

Edith Bruck, scrittrice ebrea e sopravvissuta all'Olocausto, si esprime con fermezza sull'attuale situazione in Medio Oriente, lanciando un appello all'esercito di Israele affinché disobbedisca al governo di Netanyahu. In un'intervista al Quotidiano Nazionale, Bruck sottolinea quanto sia dolorosa la realtà di Gaza e invita alla ribellione e alla contestazione contro le scelte politiche attuali, riflettendo sulla complessità e le tragedie della storia.

«Ribellarsi, contestare il governo Netanyahu giorno e notte, disobbedire anche nell’esercito». In un’intervista al Quotidiano Nazionale Edith Bruck, scrittrice sopravvissuta all’Olocausto, parla della situazione in Medio Oriente e del ruolo di Israele. «Quello che accade a Gaza è molto, molto doloroso per me, e credo che sia lo stesso per tutti. Netanyahu sta provocando uno tsunami di antisemitismo, perché tutti identificano gli ebrei con il governo israeliano. Ma la maggioranza degli ebrei e degli israeliani non è assolutamente d’accordo col governo Netanyahu. In Israele stanno protestando, ogni sabato ci sono manifestazioni contro Netanyahu, ma lui è sordo e cieco e si appoggia alla destra religiosa, che invoca la violenza in nome di Dio... 🔗 Leggi su Open.online