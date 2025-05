La sanità regionale ha chiuso l’anno con un passivo di 195 milioni di euro

La sanità regionale dell'Emilia-Romagna ha chiuso il 2023 con un passivo di 195 milioni di euro. Oggi, in IV Commissione assembleare "Politiche per la salute e politiche sociali", sono stati presentati i bilanci d’esercizio 2024 delle Aziende Usl e Ospedaliere. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per valutare le prospettive e le sfide future del settore sanitario nella regione.

I numeri sui bilanci d'esercizio 2024 delle Aziende Usl e delle Aziende Ospedaliere dell'Emilia-Romagna sono stati illustrati oggi in Regione, in IV Commissione assembleare "Politiche per la salute e politiche sociali".

