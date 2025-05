La saggezza di Ornella Vanoni | vita amore e il tempo che passa

A quasi 91 anni, Ornella Vanoni si fa portavoce di una saggezza rara, condividendo riflessioni illuminanti su vita e amore. In questo articolo di Donne Magazine, esploreremo i suoi pensieri profondi e il significato del tempo che passa, rivelando come la sua esperienza continue a ispirare e toccare i cuori delle generazioni. Una testimonianza preziosa di una delle icone della musica italiana.

A quasi 91 anni, Ornella Vanoni condivide pensieri profondi sulla vita e l'amore. Ornella Vanoni: riflessioni sulla vita e l’amore a quasi 91 anni su Donne Magazine... 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - La saggezza di Ornella Vanoni: vita, amore e il tempo che passa

“Quando si ha la mia etĂ si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni - Quando si arriva alla mia etĂ , è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con luciditĂ . 🔗continua a leggere

Ornella Vanoni si racconta a Verissimo: riflessioni sulla vita, la solitudine e il tempo che passa - Ornella Vanoni, a quasi 91 anni, riflette su vita e morte in un'intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, affrontando la vecchiaia, la solitudine e il suo impegno in televisione. 🔗Come scrive ecodelcinema.com

''Quel giorno io non vorrò più vivere'': Ornella Vanoni spiega perché non vuole morire troppo tardi - Ornella Vanoni, una delle voci più amate della musica italiana, ha parlato con grande lucidità e dolcezza del tempo che passa e della sua vita privata. A quasi 91 anni, l’artista si mostra consapevole ... 🔗Riporta gossip.it

Ornella Vanoni: "Per me la morte è vicina". Cosa confessa a Verissimo - Il tempo che passa, la fine della vita che inevitabilmente diventa una compagna dei propri pensieri. Ornella Vanoni affronta il tema della morte ... 🔗Da iltempo.it