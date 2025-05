La ristorazione traina la ripresa

La ristorazione italiana, dopo aver affrontato le difficoltà della pandemia, emerge come protagonista della ripresa economica. Nel 2024, il settore dei pubblici esercizi ha registrato un incremento del 6% nell'occupazione rispetto al 2019, testimonianza di una trasformazione verso un futuro positivo. In questo articolo esploreremo come ristoranti, bar e altre attività stiano contribuendo al rilancio del mercato del lavoro.

ROMA (ITALPRESS) – Da settore in cassa integrazione ‘pandemica’ a motore dell’occupazione. Il comparto dei pubblici esercizi – ristoranti, pub, bar ma anche catering per eventi e mense – conferma la ripresa sul piano occupazionale: nel 2024 ha occupato il 6% degli addetti in più rispetto al 2019. A stimarlo Fiepet, l’associazione dei pubblici esercizi Confesercenti. Quello che emerge è una crescita robusta, pari in media a oltre 45 nuovi posti di lavoro al giorno nei cinque anni considerati. Anche se, in realtà, l’accelerazione è arrivata più nettamente negli ultimi due anni. Tra il 2019 ed il 2024, il contributo più significativo all’occupazione è giunto dai ristoranti e dai servizi di ristorazione, che da soli hanno attivato oltre 100 mila addetti in più, cui si aggiungono ulteriori 8 mila nella divisione cateringmense... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - La ristorazione traina la ripresa

