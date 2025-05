La ricerca della felicità | lavoro cultura educazione nel tempo liberato L’incontro alla Sapienza

La ricerca della felicità si intreccia inevitabilmente con lavoro, cultura ed educazione, elementi centrali nel nostro tempo liberato. Domenico De Masi, nel suo libro “La felicità negata”, esplora come il modello neoliberista, caratterizzato da disuguaglianze, alimenti l'infelicità. In un contesto di metamorfosi lavorativa, è fondamentale riflettere su come ristabilire un legame tra il lavoro e la reale soddisfazione personale, avvicinandosi alla sapienza del vivere.