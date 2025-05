‘La Rete ti sostiene’ | a Catania una nuova campagna contro la violenza maschile sulle donne

A Catania prende il via la campagna ‘La Rete ti sostiene’, promossa dall’Associazione Thamaia Onlus, per informare e sensibilizzare contro la violenza maschile sulle donne. Questa iniziativa mira a fornire supporto e risorse alle vittime, creando una rete di sostegno per affrontare e combattere un fenomeno inaccettabile. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità e offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’iniziativa per informare, sensibilizzare e sostenere. L’Associazione Thamaia Onlus ha lanciato una nuova campagna mediatica per sensibilizzare e informare le donne che subiscono violenza. L’iniziativa, intitolata ‘La Rete ti sostiene ‘, nasce nell’ambito del progetto FutuRAE, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la rete di supporto per le donne vittime di violenza a Catania. Una presenza visibile in città. A partire da oggi, 26 maggio, ritratti fotografici intensi e significativi di donne appariranno nelle strade, nelle piazze e sui mezzi pubblici di Catania... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - ‘La Rete ti sostiene’: a Catania una nuova campagna contro la violenza maschile sulle donne

Sanità, la Cisl Fp lancia l’allarme: “Senza la nuova rete sanitaria servizi al collasso” - La Cisl FP lancia un allarme serio per il sistema sanitario, avvertendo che senza una ristrutturazione della rete e una ridistribuzione delle ore per il personale precario, i servizi rischiano il collasso già quest'estate. 🔗continua a leggere

Nuova rete idrica di Agrigento, la Procura: "Ritardi voluti per intercettare i soldi e pilotare l'appalto" - La nuova rete idrica di Agrigento è al centro di un'inchiesta della procura, che sospetta ritardi intenzionali per intercettare fondi pubblici e manipolare l'appalto. 🔗continua a leggere

Da sindaco della notte alla nuova delega allo sport, Leonetti: "Lavorerò per creare rete tra associazioni in città" - Lorenzo Leonetti, già sindaco della notte e presidente del primo Municipio, annuncia la sua nuova delega allo sport. 🔗continua a leggere