La rete dei sindaci che digiuna per Gaza

Iniziativa singolare in Italia, dove i sindaci della Rete di Trieste, formata dopo le ultime settimane sociali, hanno avviato un digiuno per sostenere la pace a Gaza. Questo gesto simbolico, volto a richiamare l'attenzione sulla crisi in corso, rappresenta un forte impegno civico e umano. Servizio di Nicola Ferrante.

In Italia, i sindaci della Rete di Trieste, nata dopo l’ultima edizione delle settimane sociali, digiunano per la pace. Servizio di Nicola Ferrante. La rete dei sindaci che digiuna per Gaza TG2000... 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - La rete dei sindaci che digiuna per Gaza

Deputata Fi aderisce a giornata digiuno per Gaza - Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago e deputata di Forza Italia all'Ars, aderisce alla Giornata di digiuno per Gaza promossa dalla rete di Trieste che coinvolge oltre mille amministratori ... 🔗Lo riporta ansa.it

Sindaci e amministratori locali: «Digiuniamo per Gaza» - I mille amministratori della Rete di Trieste digiunano lunedì 26 maggio. Il coordinatore Russo: non si può assistere passivamente. Si mobilita anche il Mean: sciopero della fame e aule "occupate" ... 🔗Da msn.com

Il Sindaco la Marca aderisce alla giornata di digiuno per Gaza promossa dalla Rete di Trieste - In un tempo segnato da immani sofferenze e da una delle più gravi emergenze umanitarie della storia recente, anche Manfredonia alza la voce in favore della pace. Il Sindaco Domenico La Marca, a seguit ... 🔗Segnala manfredonianews.it