La Regione fa Gol via libera al piano per l' occupazione di soggetti svantaggiati | stanziati 78 milioni

La Sicilia approva il programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol), con un investimento di 78 milioni di euro. In linea con il Pnrr, il piano mira a sostenere l'inserimento e il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, potenziando i servizi per la politica attiva del lavoro e contribuendo alla ripresa economica della regione. L'assessorato si prepara a implementare misure efficaci per affrontare la disoccupazione.

Via libera in Sicilia al programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol), introdotto dal Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei disoccupati e riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. L’assessorato... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La Regione fa Gol, via libera al piano per l'occupazione di soggetti svantaggiati: stanziati 78 milioni

