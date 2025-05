La regione Emilia-Romagna assume addetti alla segreteria con licenza media Bando

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un bando per l'assunzione a tempo indeterminato di 6 Operatori esperti di segreteria presso la sede di Bologna. La selezione è riservata a candidati con licenza media iscritti negli elenchi del collocamento mirato, in conformità alla Legge 68/1999, promuovendo l'inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie protette.

La Regione Emilia-Romagna ha avviato una procedura di selezione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 6 Operatori esperti di segreteria, con sede di lavoro a Bologna. La selezione è riservata alle persone iscritte negli elenchi del collocamento mirato ai sensi della Legge 681999, in particolare secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1-bis.

