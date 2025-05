La provincia di Pescara più a misura di anziano che di giovane | è ancor meno a misura di bambino

Un recente rapporto del Sole24Ore analizza la qualità della vita nella provincia di Pescara nel 2024, evidenziando un ambiente più favorevole per gli anziani, mentre giovani e bambini incontrano maggiori difficoltà. I dati Istat offrono una visione chiara delle sfide che le diverse fasce d'età affrontano, sollevando importanti interrogativi sulle politiche locali e sul benessere delle famiglie.

