La protesta dei funzionari Ue | Basta stare a guardare fare qualcosa per Gaza

Funzionari dell'Unione Europea lanciano un appello urgente ai vertici comunitari: è tempo di agire per Gaza. In una lettera aperta, denunciano la "scarsa o nulla azione significativa" in risposta alla crisi dei palestinesi, paragonando la situazione a quella degli ucraini. Chiedono un intervento concreto e immediato per garantire diritti e dignità a chi vive nel conflitto.

