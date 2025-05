La protesta degli ultrà dell’Inter a pochi giorni dalla finale di Champions | presidio sotto la sede

A pochi giorni dalla finale di Champions League contro il PSG, la Curva Nord dell'Inter protesta contro la gestione dei biglietti. Un presidio si è svolto sotto la sede del club, con i tifosi che chiedono un incontro urgente con la dirigenza. La tensione cresce in casa Inter mentre si avvicina uno dei momenti più importanti della stagione calcistica. Scopri di più su questo tumultuoso sviluppo.

Tensione in casa Inter alla vigilia della finale di Champions League contro il PSG. La Curva Nord insorge contro le modalità di distribuzione dei biglietti per il match di Monaco di Baviera: presidio sotto la sede e richiesta urgente d'incontro con la società... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La protesta degli ultrà dell’Inter a pochi giorni dalla finale di Champions: presidio sotto la sede

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…» - Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League. 🔗continua a leggere

Volley, Perugia: che voglia di riscatto contro Stoytchev! L’Halkbank tra i turchi e la finale di Champions - La Sir Sicoma Monini Perugia è pronta a bussare alle porte della finale di Champions League, cercando il riscatto contro l'Halkbank Ankara. 🔗continua a leggere

Pallanuoto, Champions League 2025: Barceloneta-Savona 17-10 nell’ultimo turno dei quarti di finale - Nell’ultimo turno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di pallanuoto maschile, la RN Savona è stata sconfitta per 17-10 in trasferta dal Barceloneta. 🔗continua a leggere