La Promessa | Amalia costringe Lope a rinunciare a Vera Maria sfida Petra e segreti escono

Nella prossima puntata de "La Promessa", in onda sabato 31 maggio, le tensioni crescono mentre Amalia costringe Lope a fare una scelta difficile, mettendo a rischio il suo legame con Vera. Nel frattempo, Maria affronta Petra in un'emozionante sfida, e segreti inconfessabili emergono, intensificando l'atmosfera carica di suspense. Scopri tutti i dettagli di questi colpi di scena avvincenti!

Nel corso della prossima puntata de La Promessa, in onda sabato 31 maggio, svariate tensioni si accavalleranno creando un clima carico di sospensione e incertezza. Tra le diverse storyline, spiccherà la decisione di Amalia, che sorprenderà Lope con una richiesta davvero inaspettata: la duchessa, infatti, esigerà che, se lo amore per Vera è sincero, egli .

