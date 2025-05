la prof bienkowska premiata n polonia

La professoressa Agata Bienkowska del Conservatorio di musica Rossini di Pesaro è stata recentemente premiata in Polonia con il titolo di professore dal presidente Andrzej Duda. Questo prestigioso riconoscimento internazionale celebra il suo eccezionale contributo all'insegnamento del canto e sottolinea l'importanza del legame culturale tra Italia e Polonia. Un traguardo che mette in luce il prestigio della formazione musicale italiana nel contesto europeo.

Riconoscimento internazionale per il Conservatorio di musica Rossini di Pesaro grazie alla docente italo-polacca Agata Bienkowska. L'insegnante di canto è stata insignita, nei giorni scorsi a Varsavia, dal presidente della Polonia Andrzej Duda (insieme in foto), del titolo di professore, massimo riconoscimento accademico per lo stato polacco dopo il dottorato di ricerca e l'abilitazione. Ogni anno viene attribuito questo titolo alle personalità che si sono distinte nelle varie discipline di scienze e arti, dopo che una commissione ha valutato la carriera e i meriti acquisiti, nel caso di Agata Bienkowska prima come cantante e oggi come docente...