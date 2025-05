La processione dei tifosi per la sfilata in bus del Napoli

È un lunedì speciale per Napoli, che si prepara a festeggiare la propria squadra campione d’Italia. Oggi, alle 15, due bus scoperti sfilano tra via Sannazaro e piazza Vittoria, portando in trionfo i calciatori. La città si trasforma in un grande palcoscenico di gioia, mentre strade, stazioni e scuole si fermano per dare spazio a una celebrazione indimenticabile.

Non è un lunedì qualunque per la città di Napoli. Alle 15, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Sannazaro e piazza Vittoria, sfileranno due bus scoperti a bordo dei quali viaggerà la squadra campione d'Italia. Alcune strade, stazioni e scuole sono chiuse per l'evento e la città si trasforma in un muro umano di colore azzurro. O almeno è questa la sensazione che trasmette la visuale di..

