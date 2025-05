La principessa Charlene alla cena di gala del GP Monaco | look total white e cintura metallica

La principessa Charlene di Monaco ha incantato tutti con il suo look total white e una cintura metallica durante la cena di gala che ha celebrato la conclusione del Gran Premio di Monaco, vinto da Lando Norris. Insieme al marito, il principe Alberto, Charlene ha dimostrato eleganza e raffinatezza in un evento che celebra il motorismo e il glamour monegasco. Scopri di più sul suo straordinario outfit!

