La polemica sulla sanità | L’Ast ci ignora da più di 5 mesi Ecco cosa vorrei chiedere

Aspettano di essere ricevuti da più di cinque mesi. Ma finora non hanno ricevuto nemmeno un rifiuto. Solo il silenzio. Quello del direttore generale dell'Ast Pu, Alberto Carelli. A renderlo pubblico sono Maruska Palazzi (in foto), presidente della Commissione 4 Politiche sociali, e i componenti di maggioranza Sabina Alessandroni, Romina Dominici e Antonio Vastante. "Abbiamo inviato numerosi inviti formali – spiega Palazzi –. Ma non si è finora ottenuta la disponibilità del direttore a partecipare, né una risposta concreta in merito". A questo punto la presidente ha deciso di scrivere pubblicamente le domande che intende fargli, "così da offrire ulteriore tempo per la preparazione delle risposte, se è questo il problema"...