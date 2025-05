La pista da motocross diventa permanente | taglio del nastro per il circuito

La pista da motocross del Motoclub Ca' Noa, situata a Pilastri di Bondeno, ha ufficialmente ottenuto lo status di tracciato permanente dopo il completamento dell'iter burocratico. Con il taglio del nastro, il circuito sarà ora accessibile al pubblico in qualsiasi momento, rispondendo così alle esigenze degli appassionati di motocross e offrendo nuove opportunità per eventi e attività sportive nella comunità .

