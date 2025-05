la pfm fa cantare il parco urbano di forlì 5mila persone al concerto

La Pfm riempie il Parco urbano di Forlì con la sua musica, facendo cantare 5mila persone in un concerto indimenticabile. Il 26 maggio 2025, le celebri note della band risuonano tra gli alberi, trasformando il verde circostante in un mare di emozioni. Una performance che ricorda momenti speciali e un legame profondo con la natura, riportando alla mente il celebre testo che celebra la bellezza del mondo.

Forlì, 26 maggio 2025 – “Quanto verde tutto intorno e ancor più in là, sembra quasi un mare l’erba”, canta la Pfm i n uno dei suoi brani più celebri. Un testo che assume un’altra connotazione, quando le sue note prendono vita nel cuore del Parco urbano di Forlì, in quello stesso prato dove, due anni fa, l’erba era stata completamente soffocata da uno spesso stato di fango. Oggi quel prato è di nuovo verde, ma l’alluvione non è stata dimenticata, tant’è che è al suo ricordo, e alla rinascita, che è dedicato il grande concerto di Romagna in fiore, organizzato dal Ravenna Festival. La Pfm ha alle sue spalle il laghetto, che ancora oggi attende di essere bonificato e, con le sue acque scure, mostra quanto il disastro sia ancora vicino cronologicamente e sentimentalmente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it