La pagliacciata del seggio inclusivo a Genova | bandiera Lgbtq e fila unica per gli elettori

A Genova, un seggio elettorale ha attirato l'attenzione per la sua iniziativa inclusiva, esponendo la bandiera LGBTQ+ e un cartello che promuove l'accessibilità e il rispetto per le identità trans e non binarie. Tuttavia, questo gesto "rivoluzionario" ha suscitato critiche, con l'associazione Pro che denuncia l'azione come una strumentalizzazione politica. L'articolo esplora le reazioni e le implicazioni di questo controverso episodio.

Gesto “rivoluzionario” in un seggio di Genova: i componenti dell’ufficio elettorale di una sezione hanno esposto un cartello con la bandiera Lgbtq e la scritta «Questo è un seggio accessibile, inclusivo e rispettoso delle identità trans e non binarie». L’iniziativa, denunciata dall’associazione Pro Vita & Famiglia, ha un chiaro sapore politico. Peccato solo che arrivi in ritardo sulla storia: un emendamento al decreto elezioni ha cancellato la storica divisione delle liste elettorali in uomini e donne e solo per motivi di tempo e organizzativi non è stata ancora introdotta una nuova modalità. Non è ben chiaro, dunque, la provocazione dei prodi del seggio genovese quali coscienze volesse smuovere o chi volesse prendere di mira... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La pagliacciata del seggio «inclusivo» a Genova: bandiera Lgbtq e fila unica per gli elettori

