La nube alta decine di metri e l' aria irrespirabile paura per un incendio a Rocca di Caprileone

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito questo pomeriggio Rocca di Caprileone, originando da un magazzino alimentare nell'area industriale. Le fiamme hanno generato una nube nera alta decine di metri, sollevando preoccupazioni per la sicurezza degli abitanti e l'aria irrespirabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per affrontare l'emergenza e contenere il rogo.

Momenti di paura questo pomeriggio a Rocca di Caprileone. Un vasto incendio si è sviluppato in uno stabilimento dell'area industruale. Le fiamme sarebbero partite da un magazzino alimentare. In pochi minuti si è alzata in cielo una nube nera di una decina di metri visibile a distanza. Sul posto i... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - La nube alta decine di metri e l'aria irrespirabile, paura per un incendio a Rocca di Caprileone

Incendio in una tipografia a Volla (Napoli): nube nera visibile per decine di metri FOTO - Incendio in una tipografia a Volla in provincia di Napoli. Le fiamme sono state spente nel primo pomeriggio dai Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno distrutto una proporzione significativa della ... 🔗Scrive blitzquotidiano.it

Esplosione nel porto di Shahid Rajaee in Iran, nube chimica alta decine di metri: 8 morti e più di 700 feriti - Le ultime cifre ufficiali, diffuse dal ministero degli interni iraniano, parlano di almeno 8 morti. L’altissimo numero di feriti, 740, fa però temere che queste cifre possano ulteriormente peggiorare. 🔗Come scrive virgilio.it

Eruzione a Stromboli, l’esplosione e la nube di cenere: “Sentiti due boati, poi le sirene” - Esplosione e nube altissima visibile anche a decine ... Il flusso si è propagato a mare per decine di metri dalla linea di costa. Il fenomeno si è esaurito intorno alle 14.10". 🔗Lo riporta msn.com