La Notte di Certe Notti Il Concerto Evento di Ligabue a Campovolo

Il 20 e 21 giugno, Campovolo si trasformerà in un palcoscenico indimenticabile per celebrare i 30 anni di "Certe notti" con Luciano Ligabue. Il concerto evento promette un'esperienza unica, dove la sua voce graffiante e i testi innovativi risuoneranno tra i fan. Un'occasione imperdibile per rivivere la magia di uno dei più amati cantautori italiani.

A 30 anni di distanza da "Certe notti" il cantante emiliano regalerà ai fan un evento live di grande rilevanza. Le luci di Campovolo si accenderanno il 20 e il 21 giugno. Voce graffiante e testi innovativi sono i tratti distintivi di Luciano Ligabue. Cantautore e chitarristica, Ligabue è uno degli artisti più amati dal pubblico. Le sue canzoni, mai banali e sempre al passo con i tempi, sono in grado di conquistare giovani e meno giovani. Una carriera pluridecennale che gli ha consentito di ottenere premi e riconoscimenti sia in ambito musicale che in ambito cinematografico...

