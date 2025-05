La musica meccanica torna protagonista a Sogliano al Rubicone con il mercatino di organetti e vinili da collezione

Domenica 1 giugno, Sogliano al Rubicone riaccende la passione per la musica meccanica con la seconda edizione della mostra mercato dedicata a organetti e vinili. Un evento imperdibile per collezionisti, amanti della musica e famiglie, che offre una giornata di suoni unici, profumi avvolgenti e sapori autentici, per riscoprire l’incanto della musica vintage.

