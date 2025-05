La morte verde Quando l’ambientalismo diventa ideologia antiumana

In un'epoca in cui l'ambientalismo ha preso piede, esploriamo il concetto di "morte verde", analizzando come le preoccupazioni ecologiche possano trasformarsi in un'ideologia antiumana. Dalla scomparsa del dibattito sul buco dell'ozono alle crisi ecologiche attuali, questo articolo invita a riflettere sulle conseguenze di una coscienza ambientale esasperata e sulle sue implicazioni per la società e l'umanità.

Una volta era il buco dell'ozono. Oggi non se ne parla più. Poi arrivarono le piogge acide. A seguire, l'Amazzonia (Achille Occhetto ci aprì il congresso del Pci del 1989) e la pla.

