La moglie di Dassilva diffida la stampa | Non pubblicate i miei manoscritti

La moglie di Louis Dassilva ha diffidato la stampa, richiedendo di non pubblicare i suoi manoscritti. Nel contesto dell'omicidio di Pierina Paganelli, emerge il "taccuino di Valeria", il cui contenuto è stato diffuso da alcuni media, sollevando un vero e proprio scandalo. Gli appunti, scritti a mano, potrebbero rivelarsi cruciali per le indagini e per la difesa dell'unico indagato, gettando così un'ombra di mistero sul caso.

Scoppia il caso del "taccuino di Valeria" nell'ambito dell'omicidio di Pierina Paganelli e, dopo la divulgazione da parte di alcuni media dei contenuti del manoscritto della moglie di Louis Dassilva, unico indagato per il delitto, arriva la diffida della donna. Gli appunti, scritti a mano, erano...

