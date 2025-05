La moglie di Antonio Conte fa sperare i tifosi del Napoli | risponde sul futuro con un gesto d’amore

Durante la parata per lo scudetto sul lungomare di Napoli, Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte, ha alimentato le speranze dei tifosi partenopei con un gesto d’amore. Nonostante le incertezze sul futuro del tecnico, la sua famiglia e lo staff sembrano spingere per continuare l’avventura a Napoli. I supporters ora si chiedono: ci sarà un colpo di scena?

Durante la parata per lo scudetto sul lungomare di Napoli, Elisabetta Muscarello – moglie di Antonio Conte – ha risposto a un tifoso con un gesto che ha alimentato le speranze dei supporter partenopei. Mentre il tecnico sembra orientato all'addio, la famiglia e lo staff spingono per restare... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La moglie di Antonio Conte fa sperare i tifosi del Napoli: risponde sul futuro con un gesto d’amore

Antonio Rossi: “Cinque olimpiadi, Pechino Express e il letto sempre rifatto. Così sto con mia moglie da 30 anni” - Antonio Rossi, 56 anni e cuore lecchese, ha appena conquistato una straordinaria vittoria a Pechino Express. 🔗continua a leggere

La moglie di Antonio Conte fa sperare i tifosi del Napoli: risponde sul futuro con un gesto d’amore - Durante la parata per lo scudetto sul lungomare di Napoli, Elisabetta Muscarello – moglie di Antonio Conte – ha risposto a un tifoso con un gesto che ... 🔗Da fanpage.it

"Farò di tutto": Conte, la promessa della moglie ai tifosi del Napoli - La festa scudetto del Napoli è stata l'occasione per far espolodere ancora una volta la gioia dei tifosi azzurri dopo la vittoria contro il Cagliari di venerdì sera. A tenere banco ed in apprensione l ... 🔗tuttosport.com scrive

La promessa della moglie di Conte ai tifosi del Napoli: ecco cosa ha detto la consorte del tecnico durante la festa scudetto - Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte, era presente alla sfilata con il pullman scoperto per festeggiare lo scudetto del Napoli. La moglie del tecnico salentino è stata sollecitata ... 🔗Riporta tuttojuve.com