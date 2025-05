La misteriosa morte del palermitano Lo Porto ucciso da un drone Usa | Tanti punti oscuri 10 anni di silenzi

...la sua vita si interrompe in circostanze drammatiche e oscure. Ucciso da un attacco di un drone statunitense, la morte di Giovanni Lo Porto segna un capitolo di silenzi e interrogativi irrisolti. Dieci anni dopo, il mistero persiste: cosa è realmente accaduto? La sua storia è un richiamo all'umanità e un monito contro l'indifferenza di fronte ai conflitti globali.

Una morte avvolta nel mistero. Sono passati 10 anni dalla tragica fine di Giovanni Lo Porto, l'operatore umanitario palermitano partito da Brancaccio per donare il proprio cuore al mondo. Rapito in Pakistan insieme a un collega tedesco nel 2012 da una formazione jihadista, a tre anni di distanza... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La misteriosa morte del palermitano Lo Porto, ucciso da un drone Usa: "Tanti punti oscuri, 10 anni di silenzi"

