La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi Panico tra i fan di Miley Cyrus | cosa è successo

Un'ondata di preoccupazione avvolge i fan di Miley Cyrus dopo la sua recente confessione su una grave infezione che ha colpito la sua gamba. L'artista ha rivelato di aver affrontato complicazioni durante le riprese del suo nuovo film, scatenando il panico tra i sostenitori e sollevando interrogativi sulla sua salute. Scopriamo cosa è accaduto e le reazioni dei fan.

La cantante e attrice ha confessato di aver contratto una grave infezione dopo aver girato alcune scene del suo nuovo film...

