la metà di taranto ha votato l altra metà ha smesso di crederci

Oggi, Taranto ha chiuso i seggi per le elezioni amministrative, registrando un'affluenza del 56,60%, un lieve miglioramento rispetto al 52,21% delle precedenti elezioni. Nonostante l’aumento, il dato riflette un clima di sfiducia da parte di molti cittadini, che si dividono tra chi partecipa e chi ha smesso di credere nel cambiamento. Analizziamo l’andamento del voto e le sue implicazioni per il futuro della città.

Tarantini Time Quotidiano Alle ore 15 di oggi, Taranto ha chiuso i seggi per le elezioni amministrative registrando un dato di affluenza pari al 56,60%. Un segnale in lieve controtendenza rispetto alla passata tornata elettorale, quando si era fermata al 52,21%. Una crescita di poco più di quattro punti percentuali, che può essere letta come un timido segnale di risveglio civico in una città spesso segnata dall’apatia e dalla sfiducia nei confronti della politica. Ma basta questo per parlare di partecipazione? La risposta è, purtroppo, negativa. Nonostante il miglioramento, resta un dato difficile da ignorare: quasi un tarantino su due ha scelto di non votare... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it