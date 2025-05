La meglio gioventù | al Regio protagonisti giovani direttori e direttrici d’orchestra

Dal 2 al 24 luglio, la Corte d’Onore di Palazzo Reale ospiterà "La meglio gioventù", una rassegna di concerti estivi del Teatro Regio di Torino. Quattro giovani direttori e direttrici d'orchestra porteranno in scena performance uniche, mettendo in luce il talento emergente nel panorama musicale contemporaneo. Un'opportunità imperdibile per vivere nuove emozioni attraverso la musica.