La marcia dei 500 centauri della solidarietà | donati 18mila euro per i piccoli pazienti del Salesi

Quinidici anni di passione e solidarietà si incontrano nella marcia dei 500 centauri, un evento che ha raccolto 18mila euro per i piccoli pazienti dell'ospedale Salesi. Non solo atleti universitari, ma anche generosi motociclisti hanno sfilato ad Ancona per il "Raduno per i Bambini del Salesi", promettendo di destinare l'intero incasso a sostenere le attività della Fondazione. Un esempio luminoso di come la comunità si unisca per una causa nobile.